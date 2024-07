SIGA O SCA NO

Crédito: Arquivo/São Carlos Agora

Um designer de 26 anos teve sua Biz 125 ES vermelha, placa FOC6A12 furtada na madrugada desta quinta-feira, 4, na rua Adolfo Catani, no Jardim Macarengo.

A vítima registrou boletim de ocorrência e disse que chegou do trabalho no dia anterior e deixou a moto na garagem. Foi dormir e no dia seguinte, ao pretender utilizá-la, percebeu que ladrão tinha levado.

