Ladrão furta carteira de mulher com R$ 2,3 mil

Plantão Policial

Uma mulher de 62 anos foi vítima de furto no interior de uma loja de conveniência localizada na Avenida São Carlos, na região central da cidade.

De acordo com o boletim de ocorrência, a vítima estava dentro do estabelecimento quando uma pessoa desconhecida subtraiu sua carteira, que estava no interior de sua bolsa. O autor do furto não foi identificado até o momento.

Na carteira havia R$ 2.300 em dinheiro, além de diversos cartões bancários e de convênios, documentos pessoais e cartões de lojas. O prejuízo foi percebido momentos após o crime.

A vítima informou à polícia que o local possui câmeras de segurança, e as imagens deverão ser requisitadas para auxiliar nas investigações. O caso foi registrado como furto consumado e será encaminhado para outra unidade policial para prosseguimento das apurações

