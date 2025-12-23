Ladrão furta carteira de mulher com R$ 2,3 mil

Uma mulher de 62 anos foi vítima de furto no interior de uma loja de conveniência localizada na Avenida São Carlos, na região central da cidade.
De acordo com o boletim de ocorrência, a vítima estava dentro do estabelecimento quando uma pessoa desconhecida subtraiu sua carteira, que estava no interior de sua bolsa. O autor do furto não foi identificado até o momento.
Na carteira havia R$ 2.300 em dinheiro, além de diversos cartões bancários e de convênios, documentos pessoais e cartões de lojas. O prejuízo foi percebido momentos após o crime.
A vítima informou à polícia que o local possui câmeras de segurança, e as imagens deverão ser requisitadas para auxiliar nas investigações. O caso foi registrado como furto consumado e será encaminhado para outra unidade policial para prosseguimento das apurações