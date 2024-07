SIGA O SCA NO

Crédito: Arquivo/São Carlos Agora

Um engenheiro agrônomo de 44 anos foi vítima de furto na tarde desta quarta-feira, 3, na Alameda das Camélias, no Cidade Jardim. Ele ficou sem sua bicicleta.

Em boletim de ocorrência, a vítima disse que um vizinho teria observado um desconhecido sair com sua bicicleta pelo telhado da garagem, após arromba-la. De acordo com ele, o veículo estaria nos fundos do imóvel. O crime teria ocorrido por volta das 13h.

