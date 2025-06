Ladrão escala poste e invade loja no calçadão de São Carlos

Compartilhar no facebook

Calçadão de São Carlos - Crédito: divulgação

Um indivíduo invadiu uma unidade das Lojas Americanas na madrugada deste domingo (8) no Calçadão, mas a ação foi frustrada por um vigilante noturno que presenciou a movimentação suspeita e acionou a Guarda Civil Municipal (GCM). O caso ocorreu por volta das 12h e foi registrado no plantão policial da cidade.

Segundo o boletim de ocorrência, o suspeito escalou um poste para acessar o telhado da loja, retirou algumas telhas e rompeu o forro para entrar no estabelecimento. Já no interior do local, ele utilizou três sacolas retornáveis da própria loja para acondicionar diversos produtos, entre eles: secadores e chapinhas de cabelo, chocolates, jogos de videogame, entre outros itens.

Em seguida, o indivíduo retornou ao telhado e usou um cabo de rede para descer as sacolas até a calçada. No momento da tentativa de retirada dos objetos, o vigilante particular surpreendeu o criminoso, que fugiu pelo telhado sem levar nada. A gerente da loja informou que, apesar dos danos, nenhum item foi efetivamente furtado.

