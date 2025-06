Ladrão entra em farmácia e furta pacotes de fraldas

Compartilhar no facebook

Pacote fraldas Pamper - Crédito: Unsplash/Nathan Dumlao

Um furto foi registrado no final da tarde desta terça-feira (24) em uma farmácia localizada no bairro Jardim Bandeirantes, em São Carlos. O criminoso, não identificado, entrou no estabelecimento e, em questão de segundos, levou quatro pacotes de fraldas da marca Pampers.

De acordo com o boletim de ocorrência registrado pela Polícia Civil, o suspeito usava boné preto, blusa preta e calça vermelha. A ação foi percebida por um cliente, que alertou a equipe da loja. As imagens das câmeras de segurança confirmaram o furto.

