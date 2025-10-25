Ladrão é preso pela PM minutos após furtar carro no Centro de São Carlos

Crédito: Foto: Arquivo Pessoal/São Carlos Agora

Um ladrão de 24 anos, foi preso em flagrante pela Polícia Militar na madrugada deste sábado (25), após furtar carro no Centro de São Carlos.

Segundo relatório policial, os policiais militares faziam patrulhamento quando avistaram um Ford Ka branco transitando no cruzamento entre as Avenidas São Carlos e Salgado Filho. O motorista, ao notar a presença da viatura demonstrou nervosismo e foi abordado.

Durante abordagem o criminoso apresentou informações desconexas sobre a procedência do veículo, levantando suspeitas dos PMs. No interior do carro durante vistoria, a equipe encontrou um cartão em nome do proprietário de 47 anos, que foi contatado e informou que o crime havia ocorrido minutos antes.

Diante dos fatos o ladrão foi levado para o Plantão Policial, onde o delegado registrou um boletim de ocorrência pelo crime de furto e arbitrou uma fiança de R$ 1,6 mil. Ele não pagou e foi encaminhado, para o Centro de Triagem de São Carlos.

