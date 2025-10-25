(16) 99963-6036
sábado, 25 de outubro de 2025
Deu Azar

Ladrão é preso pela PM minutos após furtar carro no Centro de São Carlos

O criminoso foi abordado pelos policiais militares que conseguiram recuperar o veículo logo após o crime

25 Out 2025 - 10h20Por Flávio Fernandes
Ladrão é preso pela PM minutos após furtar carro no Centro de São Carlos - Crédito: Foto: Arquivo Pessoal/São Carlos Agora Crédito: Foto: Arquivo Pessoal/São Carlos Agora

Um ladrão de 24 anos, foi preso em flagrante pela Polícia Militar na madrugada deste sábado (25), após furtar carro no Centro de São Carlos.

Segundo relatório policial, os policiais militares faziam patrulhamento quando avistaram um Ford Ka branco transitando no cruzamento entre as Avenidas São Carlos e Salgado Filho. O motorista, ao notar a presença da viatura demonstrou nervosismo e foi abordado. 

Durante abordagem o criminoso apresentou informações desconexas sobre a procedência do veículo, levantando suspeitas dos PMs. No interior do carro durante vistoria, a equipe encontrou um cartão em nome do proprietário de 47 anos, que foi contatado e informou que o crime havia ocorrido minutos antes. 

Diante dos fatos o ladrão foi levado para o Plantão Policial, onde o delegado registrou um boletim de ocorrência pelo crime de furto e arbitrou uma fiança de R$ 1,6 mil. Ele não pagou e foi encaminhado, para o Centro de Triagem de São Carlos.

