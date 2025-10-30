(16) 99963-6036
quinta, 30 de outubro de 2025
Jardim Bandeirantes

Ladrão é preso pela GCM após furtar botijão de gás

30 Out 2025 - 17h46Por Da redação
SIGA O SCA NO
São Carlos Agora no Google News
Botijão recuperado - Botijão recuperado -

A Guarda Municipal de São Carlos prendeu um homem de 36 anos na manhã de quarta-feira (29) após o furto de um botijão de gás em uma residência localizada na Rua Miguel João, no Jardim Bandeirantes.

Segundo informações, equipes foram acionadas via CCO após denúncia de que o suspeito havia pulado o muro de uma casa e saído do local carregando um botijão enrolado em um cobertor. Ele fugiu em direção ao bairro Vila Pureza, sendo acompanhado por uma testemunha.

Durante o patrulhamento, os guardas localizaram o indivíduo na Rua Conselheiro Soares Brandão, onde foi abordado e confessou o furto. O homem foi encaminhado ao Centro de Polícia Judiciária (CPJ) e posteriormente recolhido ao Centro de Triagem.

Botijão recuperado

Leia Também

Ex-funcionária é acusada de desviar cerca de R$ 14 mil de academia
São Carlos15h24 - 30 Out 2025

Ex-funcionária é acusada de desviar cerca de R$ 14 mil de academia

Cadela K9 Índia ajuda GCM a localizar grande quantidade de drogas no Santa Angelina
Segurança13h54 - 30 Out 2025

Cadela K9 Índia ajuda GCM a localizar grande quantidade de drogas no Santa Angelina

Câmera flagra dupla derrubando luminária e furtando fiação na Praça da Estação em São Carlos
Veja vídeo 11h20 - 30 Out 2025

Câmera flagra dupla derrubando luminária e furtando fiação na Praça da Estação em São Carlos

Criança de 3 anos se engasga com pipoca e é salva por vizinhos no Aracy 2
Segurança09h58 - 30 Out 2025

Criança de 3 anos se engasga com pipoca e é salva por vizinhos no Aracy 2

Duas pessoas são assaltadas no Cidade Jardim e têm mochilas e pertences levados por dupla armada
Segurança09h46 - 30 Out 2025

Duas pessoas são assaltadas no Cidade Jardim e têm mochilas e pertences levados por dupla armada

Últimas Notícias