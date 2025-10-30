Ladrão é preso pela GCM após furtar botijão de gás

Botijão recuperado -

A Guarda Municipal de São Carlos prendeu um homem de 36 anos na manhã de quarta-feira (29) após o furto de um botijão de gás em uma residência localizada na Rua Miguel João, no Jardim Bandeirantes.

Segundo informações, equipes foram acionadas via CCO após denúncia de que o suspeito havia pulado o muro de uma casa e saído do local carregando um botijão enrolado em um cobertor. Ele fugiu em direção ao bairro Vila Pureza, sendo acompanhado por uma testemunha.

Durante o patrulhamento, os guardas localizaram o indivíduo na Rua Conselheiro Soares Brandão, onde foi abordado e confessou o furto. O homem foi encaminhado ao Centro de Polícia Judiciária (CPJ) e posteriormente recolhido ao Centro de Triagem.

Leia Também