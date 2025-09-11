Ladrão é preso em flagrante após furtar fiação de imóvel no Santa Felícia

Crédito: Maycon Maximino

Na noite desta quarta-feira (10), um homem de 35 anos, em situação de rua, foi preso em flagrante após invadir um imóvel localizado na Avenida Bruno Ruggiero Filho, no bairro Santa Felícia, em São Carlos.

A Polícia Militar foi acionada via Copom após vizinhos denunciarem um furto em andamento no local. Quando a equipe chegou, encontrou o suspeito dentro do imóvel. Ao perceber a aproximação da viatura, ele tentou fugir pelo telhado, mas foi perseguido e detido pelos policiais.

Com o indivíduo, foram apreendidas ferramentas e fios elétricos que haviam sido retirados da residência.

O suspeito foi conduzido ao Plantão Policial de São Carlos, onde permaneceu à disposição da Justiça, autuado em flagrante por furto.

