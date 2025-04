Ladrão é preso ao ser flagrado praticando furto no Ginásio Milton Olaio

A Guarda Municipal de São Carlos registrou, na madrugada desta segunda-feira (14), um furto de patrimônio público no Ginásio Milton Olaio Filho.

Segundo informações do boletim de ocorrência, o vigia do local, ao realizar rondas de rotina, percebeu a ausência de alguns objetos e danos em instalações do ginásio. Foram furtados um registro de água de um dos banheiros e a união da mangueira de incêndio. Também foi constatado o dano a uma torneira e à caixa que abriga a mangueira de incêndio, cuja porta foi encontrada amassada.

Durante a verificação no local, a equipe encontrou um indivíduo identificado como J.R.S., de 24 anos, com um micro-ondas posicionado sobre uma caixa de descarte de material hospitalar. De acordo com informações, ele teria cortado a concertina (cerca de proteção) com um alicate para entrar e sair da unidade.

Além disso, os agentes constataram que uma porta do interior do ginásio estava aberta, com a chave deixada do lado de fora, o que facilitou o acesso a outros ambientes do prédio. A perícia foi acionada e realizou os procedimentos necessários no local. O suspeito recebeu voz de prisão e foi encaminhado ao Centro de Triagem.

