terça, 14 de outubro de 2025
Segurança

Ladrão é flagrado cometendo furto no Parque da Estação

14 Out 2025 - 06h10Por Da redação
Na madrugada desta terça-feira (14), por volta da 1h55, a Guarda Municipal de São Carlos prendeu em flagrante um homem de 40 anos acusado de furtar fios de cobre da rede de iluminação pública no Parque da Estação, localizado na Vila Prado.

De acordo com o registro da ocorrência, o Centro de Controle Operacional recebeu denúncia de um morador que avistou um indivíduo no interior do parque, aparentemente cometendo furto. Equipes da Guarda Municipal foram enviadas ao local e realizaram um cerco tático, considerando a grande extensão da área e as possíveis rotas de fuga.

Durante as buscas, os guardas avistaram o suspeito, que ao perceber a presença das viaturas, tentou fugir a pé carregando um saco. Ele foi alcançado e detido na Rua Ana Prado. Dentro do saco, os agentes encontraram uma quantidade de fios de cobre. No ponto onde o homem havia sido visto inicialmente, foi constatada a subtração de parte da fiação da iluminação.

O suspeito foi encaminhado ao plantão policial, onde a autoridade de plantão determinou a realização de perícia no local e ratificou a prisão em flagrante pelo crime de furto.
Segundo a Guarda Municipal, o homem reside nas proximidades do parque, o que facilitava sua ação.

