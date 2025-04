Ladrão de fraldas volta a agir e ataca farmácia na Miguel Petroni

Compartilhar no facebook

Fralda - Crédito: Pixabay

Um homem está sendo acusado de furtar uma farmácia na Avenida Miguel Petroni, no Parque Santa Mônica. O crime teria ocorrido por volta das 21h50 desta segunda-feira, 21. Uma farmacêutica de 37 anos, responsável pelo estabelecimento, formulou boletim de ocorrência na CPJ e informou que o acusado entrou na farmácia e se apoderou de um pacote de fraldas com 112 unidades e saiu em seguida.

Estância Suíça

Na noite do dia 3, crime semelhante ocorreu em um farmácia na avenida Araraquara. De acordo com o boletim de ocorrência , um indivíduo ainda não identificado chegou ao local por volta das 16h38, utilizando uma bicicleta. Ele entrou na farmácia e rapidamente deixou o local levando dois pacotes de fraldas Pampers Pants tamanho G (com 72 unidades cada), um pacote de fraldas Huggies Supreme Care tamanho G (58 unidades) e uma lata de leite em pó Ninho Primeira Infância.

Toda a ação foi registrada pelas câmeras de segurança do estabelecimento.

