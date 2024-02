Ladrão arromba carro, furta bolsa e faz transações com cartão bancário da vítima

SIGA O SCA NO

Crédito: Arquivo/São Carlos Agora

Um furto causou “dores de cabeça” para uma família na tarde desta quarta-feira, 31, na rua Dona Maria Jacinta, região da Santa Casa.

Uma das vítimas, um homem de 26 anos, disse que foi com a esposa (27 anos) e o filho (6 anos) até um consultório odontológico no Centro Médico e deixou o Uno estacionado. Quando retornaram, notaram que o carro estava aberto e o alarme disparado. Perceberam que uma das portas foi arrombada e o criminoso levou uma bolsa com documentos e R$ 50. Horas depois a vítima notou ainda que o desconhecido teria utilizado seu cartão bancário para transações. Posteriormente fez o bloqueio. O caso foi registrado na CPJ em boletim de ocorrência.

