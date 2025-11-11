Ladrão aproveita vidros abertos e furta celular de suporte no painel de carro

Celular preso ao painel - Crédito: Freepil

Um homem de 51 anos teve o celular furtado na tarde do último dia 4 de novembro, no cruzamento da Rua Dr. Carlos Botelho com a Avenida São Carlos, na região central da cidade.

De acordo com o boletim de ocorrência, a vítima trafegava com o carro, acompanhada de uma mulher, quando parou no semáforo. Nesse momento, um indivíduo desconhecido, aproveitando que os vidros estavam abertos, estendeu o braço para dentro do veículo e subtraiu o aparelho celular que estava no suporte do painel.

Após o furto, o suspeito fugiu pela Avenida São Carlos em direção à Catedral. A vítima relatou que o autor aparentava ser um homem, de cor preta, trajando camiseta, boné, short e descalço.

