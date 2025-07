Suspeito aproveita ausência de morador que está preso para invadir casa Cruzeiro do Sul

Compartilhar no facebook

Um homem de 41 anos foi detido pela Polícia Militar na madrugada desta quarta-feira (2), após invadir uma residência localizada no bairro Jardim Cruzeiro do Sul, em São Carlos.

Segundo o boletim de ocorrência, os policiais foram acionados via COPOM por uma testemunha que percebeu sinais de arrombamento na casa vizinha. Ao chegarem ao local, os PMs constataram que a cerca elétrica da residência estava danificada e que uma porta na varanda do andar superior havia sido forçada.

Durante a averiguação, o suspeito se apresentou espontaneamente aos policiais, ainda no interior do imóvel. Na varanda foram localizados um monitor e um teclado separados, prontos para serem levados. O homem carregava uma chave de fenda escondida na cintura, possivelmente utilizada no arrombamento.

Aos policiais, o indivíduo confessou a tentativa de furto e alegou que sabia que o dono da casa estava preso, o que teria motivado a ação. No entanto, já na delegacia, mudou a versão: afirmou que uma mulher, supostamente namorada do proprietário, o teria pedido para buscar um celular esquecido na casa, oferecendo drogas em troca. Ele negou a intenção de furtar os eletrônicos, mas não soube identificar a tal mulher.

