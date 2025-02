Kadett furtado na região da Santa Casa é localizado no centro de São Carlos

Produto de furto, Kadett foi localizado pela PM - Crédito: Divulgação

Um Kadett vermelho, produto de furto ocorrido no dia 16 de janeiro na região da Santa Casa em São Carlos, foi localizado em estado de abandono por volta das 21h40 deste sábado, 1, estacionado no cruzamento das ruas Rui Barbosa com a Dr. Carlos Botelho, no centro.

O veículo, segundo a vítima de 34 anos, estaria intacto e foi comunicado por PMs. Posteriormente compareceu à CPJ, deu baixa quanto ao furto e o Kadett foi devolvido ao dono.

