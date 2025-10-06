(16) 99963-6036
segunda, 06 de outubro de 2025
Segurança

K9 Índia localiza sacola com cocaína, maconha, skank e haxixe em São Carlos

06 Out 2025 - 14h54Por Da redação
K9 Índia localiza sacola com cocaína, maconha, skank e haxixe em São Carlos

A equipe do Canil da Guarda Municipal localizou, na manhã desta segunda-feira (6), uma grande quantidade de entorpecentes abandonada em uma área do bairro São Carlos V.

Durante patrulhamento nas proximidades do CRAS Santa Felícia, por volta das 11h30, os agentes perceberam um indivíduo em atitude suspeita na Rua Professor Júlio Bruno. Ao notar a aproximação da viatura, o homem fugiu a pé e não foi possível abordá-lo.

Diante da situação, foi realizada uma varredura com o auxílio da cadela K9 Índia, que encontrou aos pés de uma árvore uma sacola contendo diversas porções de drogas. Ao todo, foram apreendidos 145 eppendorfs com cocaína, 18 invólucros de haxixe, 12 tubetes de skank e 31 porções de maconha.

Todo o material foi recolhido e apresentado na Central de Polícia Judiciária (CPJ), onde o caso foi registrado como entorpecente localizado/abandono. O suspeito não foi identificado.

