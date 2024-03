K9 Índia localiza entorpecentes no Jardim Hikari

A droga que foi localizada pela K9 Índia, da GM - Crédito: Maycon Maximino

A K9 Índia, cachorra que integra a equipe Canil da Guarda Municipal foi fundamental na manhã desta quarta-feira, 27, para a localização de entorpecentes em um local conhecido como “ponto” de drogas na rua Juliano Parollo, no Jardim Hikari.

Em um terreno, os GMs viram uma dupla em atitude suspeita. Mas nada foi localizado com ambos. Já com o auxílio do faro da K9 Índia, os GMs localizaram no imóvel uma sacola com as drogas e dinheiro que foram apreendidos e encaminhados à CPJ.

Leia Também