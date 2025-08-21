Justiça realiza audiência de instrução do caso Ana Flora em São Carlos

Acusado chegando na DIG e Ana Flora - Crédito: Maycon Maximino

A Justiça Criminal de São Carlos inicia na tarde desta quinta-feira (21), a audiência de instrução e julgamento do caso da aposentada Ana Flora Alberto Fortes Murad, de 66 anos, assassinada de forma brutal em sua residência no bairro Cidade Jardim, no dia 7 de março deste ano. A sessão, será conduzida pelo juiz Eduardo Cebrian Araújo Reis, da 3ª Vara Criminal e começa às 13h.

O réu, P.H.S.S., 37 anos, vendedor que está preso no Anexo de Detenção Provisória (ADP) de Araraquara, irá participar da audiência por videoconferência. Ele é acusado de latrocínio (matar para roubar) e de destruição e ocultação de cadáver.

O crime

Ana Flora foi encontrada morta por estrangulamento, com o corpo parcialmente queimado, dentro de sua casa na Alameda das Margaridas, Cidade Jardim. O imóvel estava revirado e o veículo da vítima, um Volkswagen Fox 2008 prata, havia desaparecido. O carro foi localizado na mesma noite, abandonado com as luzes acesas e as chaves penduradas no para-brisa.

Segundo a investigação da Delegacia de Investigações Gerais (DIG), coordenada pelo delegado João Fernando Baptista, P.H.S.S. era conhecido da família e utilizou essa relação de confiança para entrar na casa. A perícia apontou que a própria medalha esportiva conquistada por Ana Flora em competições de vôlei adaptado foi usada para asfixiá-la.

Provas e indiciamento

A Polícia Civil reuniu provas materiais contra o acusado, incluindo roupas e mochila apreendidas por meio de mandados judiciais, além de imagens de câmeras de segurança. De acordo com a investigação, após cometer o crime, P.H.S.S. teria usado o cartão bancário da vítima para comprar bebidas alcoólicas em um depósito na região norte da cidade.

O delegado destacou que o réu chegou a comparecer ao velório da vítima, abraçou familiares e se ofereceu para ajudar a encontrar o “verdadeiro culpado”, numa tentativa de despistar as suspeitas.

Motivações

A DIG apontou que o crime ocorreu em um dia próximo ao pagamento da aposentadoria de Ana Flora, o que reforça a suspeita de que o acusado agiu movido por interesse financeiro.

Tramitação judicial

Durante a audiência desta quinta-feira, estão sendo ouvidos policiais civis que atuaram na investigação, além da defesa do acusado. O processo segue em andamento na 3ª Vara Criminal de São Carlos e deve reunir novos laudos periciais antes do julgamento final.

