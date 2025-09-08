Justiça fixa fiança de R$ 7,5 mil para médico que matou casal em acidente em São Carlos

HB20 que era conduzido pelo médico - Crédito: Lourival Izaque

Durante audiência de custódia realizada nesta segunda-feira (8), a Justiça autorizou a liberdade provisória do médico L. M. M., de 27 anos, mediante o pagamento de uma fiança no valor de cinco salários mínimos, equivalente a R$ 7.590,00.

De acordo com informações do Centro de Triagem de São Carlos, até a meio da tarde desta segunda-feira o valor ainda não havia sido pago, e o médico seguia preso na unidade.

O profissional foi autuado em flagrante após causar o acidente que resultou na morte de Juliana Ferreira de Sousa Rosa, de 41 anos, e de seu esposo, Danilo Antonio Rosa, de 42 anos. A colisão ocorreu por volta das 20h56 de domingo (7), na estrada que liga os distritos de Água Vermelha e Santa Eudóxia, em São Carlos.

Segundo o registro da Polícia Civil, o médico conduzia um Hyundai HB20 prata quando invadiu a faixa contrária e bateu de frente contra o VW Gol cinza em que estava o casal. O impacto foi tão forte que as vítimas morreram no local.

O acusado deverá responder por duplo homicídio culposo na direção de veículo automotor.

O caso segue sendo investigado pela Polícia Civil.

Leia Também