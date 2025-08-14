Justiça decreta prisão preventiva dos acusados de envolvimento na morte de casal

Policiais deixando o Damha II e no detalhe o casal de advogados - Crédito: Lourival IZaque

A Justiça Criminal decretou, nesta quarta-feira (13), a prisão preventiva de um casal de advogados de São Carlos e de outras cinco pessoas, acusadas de integrar uma associação criminosa responsável pela emboscada e execução de um casal de Araraquara. As vítimas, José Eduardo Ometto Pavan e Rosana Ferrari, ambos de 61 anos, foram mortas em 4 de abril deste ano, em sua chácara localizada na zona rural de São Pedro. Os corpos foram encontrados dois dias depois, no interior da caminhonete Fiat Toro do casal.

A investigação, conduzida pela 3ª Divisão de Homicídios da DEIC de Piracicaba, apurou que o crime foi motivado por um sofisticado esquema de dilapidação patrimonial, que teria causado prejuízos de até R$ 20 milhões às vítimas. Os advogados Hércules B., 44, e Fernanda B., 47, teriam falsificado documentos, criado despesas processuais inexistentes e transferido imóveis de alto valor para seus nomes, sob pretexto de “blindagem patrimonial”.

Para eliminar fisicamente o casal e evitar descobertas, os advogados teriam contratado Carlos O., 57, o “Cesão”, que contou com a ajuda de Edinaldo V., 54, o “Índio”. Como não possuíam arma de fogo, recorreram a Alex L., Carlos O., o “Cacá”, e ao comerciante José L., 60, o “Saúde”, que providenciaram o armamento. Todos receberam pagamento para cometer o crime.

A primeira fase da Operação Jogo Duplo ocorreu em 17 de junho, resultando na prisão dos advogados e de dois executores. Na segunda fase, deflagrada em 17 de julho, outros três suspeitos foram presos. As investigações revelaram divisão clara de funções: os advogados como mentores e financiadores; “Cesão” e “Índio” como executores; e Alex, “Saúde” e “Cacá” como responsáveis por fornecer a arma.

O Ministério Público Estadual apresentou denúncia pelos crimes de homicídio qualificado, associação criminosa, estelionato, falsidade ideológica, uso de documento falso, ocultação de cadáver e fraude processual. Todos permanecerão presos preventivamente. Os homens serão encaminhados aos CDPs da região de Piracicaba e Fernanda para o CDP Feminino.

Leia Também