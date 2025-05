Justiça condena dupla que assaltou residência e extorquiu moradora no Jardim Tangará

Fórum Criminal de São Carlos - Crédito: divulgação

Em julgamento realizado na última semana no Fórum Criminal de São Carlos, a Justiça condenou os réus H.E.T.V.V.G. e M.P.B. pelos crimes de roubo majorado e extorsão qualificada. Os crimes ocorreram no dia 24 de outubro de 2024, no Jardim Tangará, em São Carlos. (veja detalhes da investigação)

De acordo com os autos, os acusados, em conjunto com outros dois indivíduos ainda não identificados, invadiram a residência da vítima utilizando grave ameaça e restrição de liberdade, armados com facas e máscaras para ocultar suas identidades. Durante a ação, os criminosos subtraíram diversos itens de valor, incluindo aparelhos eletrônicos, roupas, acessórios, euros em espécie e uma quantia significativa em dinheiro.

Além do roubo, os assaltantes coagiram a vítima a realizar transferências bancárias via PIX e contratar um empréstimo no valor de R$ 8.750,00, sob ameaças constantes. As transações foram realizadas sob grave ameaça, com a vítima amarrada e sob coação física e psicológica.

A investigação conduzida pela Polícia Civil de São Carlos contou com o apoio de imagens de câmeras de segurança que flagraram os acusados transportando os bens roubados para um veículo Hyundai HB20, identificado posteriormente pelos investigadores. O automóvel foi localizado em São Paulo, para onde os acusados se deslocaram após o crime.

A Justiça considerou as provas materiais e testemunhais como suficientes para a condenação. O juiz destacou em sentença o planejamento detalhado e a divisão de tarefas entre os envolvidos, que agiram de forma coordenada para a prática dos crimes.

A decisão condenou H.E.T.V.V.G. a 17 anos, 11 meses e 27 dias de reclusão e M.P.B. a 8 anos, 9 meses e 23 dias de reclusão, penas que deverão ser cumpridas regime inicialmente fechado. Os réus poderão recorrer da decisão.

