domingo, 28 de setembro de 2025
Segurança

Jovens são detidos em carro furtado na Vila Prado

28 Set 2025 - 10h37Por Da redação
Jovens são detidos em carro furtado na Vila Prado - Crédito: SCA Crédito: SCA

Dois jovens de Araraquara foram detidos na manhã deste domingo (28) após serem flagrados em um carro furtado na avenida Coronel Leopoldo Prado, na Vila Prado, em São Carlos.

Segundo a Polícia, durante a abordagem foi constatado que o veículo, um HB20, havia sido furtado no último dia 25. Além dos dois rapazes, também estavam no carro duas jovens moradoras de São Carlos.

Durante a checagem dos antecedentes, os policiais identificaram que um dos detidos era procurado pela Justiça pelo crime de furto. Ele foi encaminhado ao Centro de Triagem de São Carlos, onde permanece à disposição da Justiça.

Os demais envolvidos foram liberados após o registro da ocorrência.

