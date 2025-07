Jovens são assaltadas no Santa Felícia

Viatura de Polícia Militar - Crédito: Lourival Izaque

Na madrugada deste sábado (12), duas jovens foram vítimas de um roubo à mão armada na Rua Antônio Carlos Ferraz de Salles, no bairro Santa Felícia, em São Carlos.

As vítimas, de 19 e 21 anos, relataram à equipe da Polícia Militar que foram abordadas por um indivíduo armado com uma faca, que anunciou o assalto e levou dois aparelhos celulares.

Os celulares foram encontrados posteriormente em um terreno baldio na Rua José Geraldo Machado, no bairro Antenor Garcia. O autor do roubo, no entanto, não foi localizado até o momento. A ocorrência foi apresentada no Plantão Policial e segue sob investigação.

Leia Também