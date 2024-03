Jovem vende vídeo game e recebe notas falsas como pagamento

Crédito: imagem ilustrativa

Um jovem de 20 anos perdeu R$1.200,00 na venda de um vídeo game, ao receber notas falsas como pagamento.

Segundo informações, o rapaz anunciou seu console PS4 no Facebook e logo apareceu um interessado, que foi até a casa dele e fechou o negócio, pagando à vista e em dinheiro, com doze notas de R$100,00.

Somente depois do comprador ter ido embora com o vídeo game, o vendedor percebeu que as notas aparentavam ser falsas e compareceu ao plantão policial, onde entregou as notas, que foram encaminhadas para uma análise mais minuciosa.

Leia Também