Jovem sofre fratura após queda de moto no Cidade Aracy

Crédito: Maycon Maximino

Um jovem de 19 anos ficou ferido no final desta tarde de sexta-feira (18), após sofrer uma queda de moto na Avenida Regit Arab, no Cidade Aracy.

De acordo com informações, o motociclista transitava pela via, no sentido bairro / serra, quando perdeu o controle da moto, por razões desconhecidas, e caiu.

Ele teve uma fratura no joelho e foi socorrido pelo SAMU, que o encaminhou à Santa Casa.

