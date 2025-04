Jovem sofre acidente com patinete elétrico no Cidade Aracy

Compartilhar no facebook

SIGA O SCA NO

Momento em que vítima era socorrida - Crédito: SCA

Um adolescente sofreu uma queda enquanto conduzia um patinete elétrico nas proximidades da UPA do Bairro Cidade Aracy na noite desta terça-feira (8). O acidente envolveu dois adolescentes que estavam no veículo, mas apenas o condutor sofreu ferimentos.

Segundo informações de testemunhas, os jovens perderam o controle do patinete ao se aproximarem da avenida Arnoldo de Almeida Pires, vindo a cair. O condutor apresentou suspeita de fratura no cotovelo e foi rapidamente atendido por uma equipe do SAMU, que passava pelo local. O jovem foi encaminhado à Santa Casa para avaliação e atendimento médico.

Leia Também