Jovem registra BO após golpe em compra de eletrônicos pela internet

Iphone - Crédito: Pixabay

Uma jovem de 18 anos registrou boletim de ocorrência na Polícia Civil de São Carlos relatando ter sido vítima de um golpe na internet após tentar adquirir produtos eletrônicos. O caso ocorreu no dia 29 de março deste ano, mas a comunicação à polícia foi feita apenas nesta segunda-feira (8).

Segundo o relato, ela e o namorado, de 52 anos, compraram um iPhone 14 Plus e dois iPads de 10 polegadas por R$ 5.700,00 através de uma página no Instagram. O suposto vendedor chegou a realizar uma chamada de vídeo para mostrar os aparelhos e afirmou ser dono de uma loja, transmitindo confiança ao casal. No entanto, no dia seguinte à negociação, ele bloqueou os compradores em todas as redes sociais e deixou de responder, caracterizando o golpe.

A vítima informou ainda que realizou a compra utilizando um empréstimo, o que a deixou endividada.

