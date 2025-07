Jovem recebe cédulas falsas ao vender Iphone pela internet

Compartilhar no facebook

Dinheiro - Crédito: Agência Brasil

Uma jovem de 23 anos foi vítima de estelionato após vender um aparelho celular por meio de uma plataforma online e receber cédulas possivelmente falsas, em São Carlos. O caso foi registrado oficialmente neste sábado (26).

De acordo com o boletim de ocorrência, a vítima havia anunciado um iPhone 11 no valor de R$ 1.000,00 em uma plataforma de vendas. Após ser contatada por uma suposta compradora, a negociação foi concluída por meio de aplicativo de mensagens, e a entrega do aparelho foi realizada em frente à casa da jovem.

A mulher recebeu o pagamento em espécie, mas só desconfiou da autenticidade das notas dias depois, ao emprestar uma das cédulas para uma amiga. Essa amiga tentou utilizar a nota no transporte público, onde o cobrador apontou que se tratava de dinheiro falso. Após verificação, a vítima constatou que todas as cédulas recebidas eram, aparentemente, falsas.

No plantão policial, a jovem entregou as notas suspeitas, que foram apreendidas e serão submetidas a perícia.

