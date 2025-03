Jovem que morreu apÃ³s cair em cÃ³rrego Ã© identificado

Foi identificado como Lineu Lopes Neto, 32, o jovem que morreu após cair no córrego em frente ao parque do Kartódromo na tarde deste sábado (8). De acordo com informações apuradas pelo SCA, testemunhas relataram que Lineu estava agitado e atirando pedras contra veículos momentos antes do incidente.



Em um vídeo recebido pelo SCA, Lineu aparece dentro do córrego e parece estar nadando. Em seguida faleceu.

Em dezembro do ano passado, Lineu se envolveu em uma situação parecida. Ele foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros após cair no córrego da Avenida Trabalhador São-Carlense, em frente à USP. Na ocasião, sofreu ferimentos e foi encaminhado à Santa Casa.

O corpo será velado às 14h no memorial Sinsef e o enterro está marcado para ocorrer às 16h no cemitério Nossa Senhora do Carmo.

