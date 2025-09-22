(16) 99963-6036
Apropriação indébita

Jovem perde R$ 200 após transferência via Pix em São Carlos

22 Set 2025 - 14h09Por Da redação
PIX - Crédito: Agência BrasilPIX - Crédito: Agência Brasil

Uma jovem de 19 anos registrou boletim de ocorrência após realizar por engano uma transferência de R$ 200 via Pix, no início da tarde de sábado (20), em São Carlos. O caso foi registrado como apropriação de coisa havida por erro, prevista no artigo 169 do Código Penal.

Segundo o relato, a vítima transferiu o valor para uma conta desconhecida por volta das 13h07. Ao perceber o equívoco, tentou contato com a beneficiária, mas não obteve sucesso, pois o telefone informado bloqueava chamadas de números desconhecidos.

Ainda de acordo com o boletim, a jovem conseguiu falar com uma pessoa que se apresentou como mãe da titular da conta, mas também houve recusa em intermediar a devolução. 

Diante da situação, o caso foi registrado pela Delegacia Eletrônica e será investigado pela delegacia de área como apropriação indébita.

