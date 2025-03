Jovem motociclista perde a vida apÃ³s se envolver em acidente

Compartilhar no facebook

Local de colisão - Crédito: Flavio Fernandes

Um grave acidente na tarde deste sábado (1º) na Avenida Matão, em Araraquara, deixou um jovem morto e outro ferido. A colisão envolveu uma motocicleta e dois carros no cruzamento com a Rua Presidente João Belchior Marques Goulart, no Jardim Santa Clara.

De acordo com informações preliminares, a moto subia a avenida quando colidiu com um veículo conduzido por um homem de 42 anos. Com o impacto, a motocicleta ainda atingiu um VW Paraty que estava estacionado.

O passageiro da moto, um jovem de 22 anos, não resistiu aos ferimentos e morreu no local. Já o motociclista, de 19 anos, que seria seu irmão, foi socorrido em estado grave pela Unidade de Suporte Avançado (USA) do Samu e encaminhado à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da Vila Xavier. Seu estado de saúde não foi divulgado.

A identidade das vítimas ainda não foi informada. O cruzamento foi interditado para o trabalho da perícia, e a Polícia Militar segue no local para preservar a cena do acidente.

