Jovem morto em confronto com a Força Tática é identificado; veja o que diz o BO

João Pedro foi morto na região do CDHU - Crédito: Maycon Maximino e arquivo pessoal

Uma operação policial desencadeada pela Força Tática de São Carlos e região e pelo 11º BAEP de Ribeirão Preto, denominada Operação Matricial, resultou em confronto e na morte de João Pedro Randoli Cardoso, de 18 anos, na tarde desta quarta-feira (07), no bairro CDHU, em São Carlos. Ele era procurado pela Justiça.

De acordo com o Boletim de Ocorrência registrado no plantão policial, São Carlos, os policiais identificaram atividades suspeitas em um apartamento localizado no condomínio 06, bloco 01. A operação contou com apoio de cães farejadores, que sinalizaram a presença de entorpecentes no local.

Ao perceber a chegada dos policiais, João Pedro tentou fugir, pulando pela janela do terceiro andar do apartamento, caindo sobre uma árvore, e posteriormente adentrando em uma área de mata próxima. Durante a perseguição, segundo informações dos policiais envolvidos, João Pedro disparou um tiro contra os agentes com um revólver calibre 38. Os policiais revidaram, resultando em dois disparos que o atingiram na região torácica. O óbito foi confirmado pelo SAMU ainda no local.

Na residência de João Pedro, foram encontrados três tijolos de maconha, somando 530 gramas, além de fragmentos da substância. Também foram localizados 138 gramas de Ice (metanfetamina), divididas em 84 eppendorfs azuis com inscrição de $50 e 81 eppendorfs verdes com inscrição de $30, totalizando 121 gramas. Outras quantidades foram apreendidas em embalagens menores. Além das drogas, os policiais apreenderam um iPhone, dois aparelhos de TV, um monitor, um par de tênis e vasto material para embalagem de entorpecentes.

As armas utilizadas pelos policiais – um fuzil calibre 5.56, pertencente à Polícia Militar, e uma pistola .40 – foram apresentadas à autoridade policial e submetidas a exame residuográfico. A arma que estava com João Pedro, um revólver Taurus calibre 38, foi apreendida e também será periciada.

O corpo do jovem, que já contava com passagens por atos infracionais quando menor, foi encaminhado ao IML de São Carlos.

