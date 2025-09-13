Funcionário da Latam morre em acidente a caminho do trabalho em São Carlos

Crédito: Maycon Máximino

O jovem Filipe Arioli de 25 anos morreu na noite desta sexta-feira (12) em um grave acidente registrado na rodovia Engenheiro Thales de Lorena Peixoto Júnior (SP-318), no km 247, em São Carlos.

A vítima, que seguia para o trabalho e era funcionário da LATAM, conduzia um veículo quando, por motivos ainda desconhecidos, perdeu o controle e colidiu violentamente contra o guard-rail. O impacto foi tão forte que a estrutura invadiu o interior do automóvel, provocando a morte imediata do condutor.

Momentos antes, outro motorista, em um Fiat Mobi, havia atropelado uma capivara que atravessava a pista. O animal morreu no local e foi retirado da rodovia por populares, que o colocaram no acostamento para evitar novos acidentes.

As circunstâncias da colisão fatal ainda são investigadas. Uma das hipóteses levantadas é de que Filipe possa ter tentado desviar do animal que estava na via, mas não há confirmação de que essa tenha sido a causa do acidente.

Equipes da concessionária que administra a rodovia, do Corpo de Bombeiros e da Unidade de Suporte Avançado (USA) do SAMU estiveram no local, mas nada puderam fazer — o motorista já estava sem vida dentro do carro.

