(16) 99963-6036
sábado, 13 de setembro de 2025
Segurança

Funcionário da Latam morre em acidente a caminho do trabalho em São Carlos

13 Set 2025 - 06h04Por Da redação
SIGA O SCA NO
São Carlos Agora no Google News
Funcionário da Latam morre em acidente a caminho do trabalho em São Carlos - Crédito: Maycon Máximino Crédito: Maycon Máximino

 

O jovem Filipe Arioli de 25 anos morreu na noite desta sexta-feira (12) em um grave acidente registrado na rodovia Engenheiro Thales de Lorena Peixoto Júnior (SP-318), no km 247, em São Carlos.

A vítima, que seguia para o trabalho e era funcionário da LATAM, conduzia um veículo quando, por motivos ainda desconhecidos, perdeu o controle e colidiu violentamente contra o guard-rail. O impacto foi tão forte que a estrutura invadiu o interior do automóvel, provocando a morte imediata do condutor.

Momentos antes, outro motorista, em um Fiat Mobi, havia atropelado uma capivara que atravessava a pista. O animal morreu no local e foi retirado da rodovia por populares, que o colocaram no acostamento para evitar novos acidentes.

As circunstâncias da colisão fatal ainda são investigadas. Uma das hipóteses levantadas é de que Filipe possa ter tentado desviar do animal que estava na via, mas não há confirmação de que essa tenha sido a causa do acidente.

Equipes da concessionária que administra a rodovia, do Corpo de Bombeiros e da Unidade de Suporte Avançado (USA) do SAMU estiveram no local, mas nada puderam fazer — o motorista já estava sem vida dentro do carro.

Leia Também

Carro colide contra poste em alça de acesso da Washington Luís
Segurança07h51 - 13 Set 2025

Carro colide contra poste em alça de acesso da Washington Luís

Colisão entre carro e moto deixa jovem ferido em São Carlos
Segurança19h21 - 12 Set 2025

Colisão entre carro e moto deixa jovem ferido em São Carlos

Justiça condena a mais de 26 anos de prisão o assassino da aposentada Ana Flora Murad
Latrocínio e destruição de cadáver 19h12 - 12 Set 2025

Justiça condena a mais de 26 anos de prisão o assassino da aposentada Ana Flora Murad

Furadeira roubada é recuperada e dupla é detida em São Carlos
Segurança15h40 - 12 Set 2025

Furadeira roubada é recuperada e dupla é detida em São Carlos

Canil da Guarda Municipal apreende grande quantidade de drogas em área de preservação
Segurança15h14 - 12 Set 2025

Canil da Guarda Municipal apreende grande quantidade de drogas em área de preservação

Últimas Notícias