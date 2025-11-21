(16) 99963-6036
sexta, 21 de novembro de 2025
Tragédia

Jovem morre em acidente com caminhão bitrem em estrada de terra no Balneário 29

20 Nov 2025 - 19h12Por Da redação
SIGA O SCA NO
São Carlos Agora no Google News
Local do acidente e vítima no detalhe - Crédito: Maycon Maximino Local do acidente e vítima no detalhe - Crédito: Maycon Maximino

 

Uma tragédia foi registrada no feriado desta quinta-feira (20) na estrada de terra que liga o Balneário 29 à Usina Ipiranga, em São Carlos. Uma jovem de 24 anos morreu após cair de uma motocicleta e ser atropelada por um caminhão bitrem.

Segundo informações, Naiani da Silva Peixe Souza estava na garupa da moto conduzida por seu esposo, de 25 anos. O casal seguia pela via de terra quando, ao tentar ultrapassar um caminhão bitrem, a motocicleta escorregou em um trecho de areia fofa. Ambos caíram, porém a jovem acabou projetada para baixo do caminhão, que passou sobre ela. A morte foi instantânea.

Equipes do SAMU foram acionadas e a Unidade de Suporte Avançado (USA) constatou o óbito da jovem no local. O motociclista, seu esposo, sofreu provável fratura no punho direito e foi socorrido pela mesma equipe para a Santa Casa de São Carlos.

A Polícia Militar, o delegado plantonista da Polícia Civil e a perícia estiveram no local para registrar a ocorrência e apurar as circunstâncias do acidente.

De acordo com familiares, todos estavam no Balneário 29, na represa, e o casal havia saído de moto acompanhados de dois amigos. No retorno ao ponto de encontro, ocorreu a fatalidade que resultou na morte da jovem.

O motorista do caminhão, por provavelmente não ter percebido o acidente, seguiu viagem.

Leia Também

Colisão entre moto e carro deixa mulher ferida na área central
Segurança09h50 - 21 Nov 2025

Colisão entre moto e carro deixa mulher ferida na área central

Carro colide contra poste e deixa condutora ferida
Parque Faber 09h04 - 21 Nov 2025

Carro colide contra poste e deixa condutora ferida

Casal fica ferido após moto colidir contra árvore na região do Parque Faber II
Segurança07h55 - 21 Nov 2025

Casal fica ferido após moto colidir contra árvore na região do Parque Faber II

Olho de Águia auxilia Força Tática e irmãos são presos por tráfico no CDHU
Segurança07h44 - 21 Nov 2025

Olho de Águia auxilia Força Tática e irmãos são presos por tráfico no CDHU

Comerciante reage e imobiliza assaltante durante tentativa de roubo em Ibaté
Segurança05h49 - 21 Nov 2025

Comerciante reage e imobiliza assaltante durante tentativa de roubo em Ibaté

Últimas Notícias