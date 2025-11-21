Jovem morre em acidente com caminhão bitrem em estrada de terra no Balneário 29

Local do acidente e vítima no detalhe - Crédito: Maycon Maximino

Uma tragédia foi registrada no feriado desta quinta-feira (20) na estrada de terra que liga o Balneário 29 à Usina Ipiranga, em São Carlos. Uma jovem de 24 anos morreu após cair de uma motocicleta e ser atropelada por um caminhão bitrem.

Segundo informações, Naiani da Silva Peixe Souza estava na garupa da moto conduzida por seu esposo, de 25 anos. O casal seguia pela via de terra quando, ao tentar ultrapassar um caminhão bitrem, a motocicleta escorregou em um trecho de areia fofa. Ambos caíram, porém a jovem acabou projetada para baixo do caminhão, que passou sobre ela. A morte foi instantânea.

Equipes do SAMU foram acionadas e a Unidade de Suporte Avançado (USA) constatou o óbito da jovem no local. O motociclista, seu esposo, sofreu provável fratura no punho direito e foi socorrido pela mesma equipe para a Santa Casa de São Carlos.

A Polícia Militar, o delegado plantonista da Polícia Civil e a perícia estiveram no local para registrar a ocorrência e apurar as circunstâncias do acidente.

De acordo com familiares, todos estavam no Balneário 29, na represa, e o casal havia saído de moto acompanhados de dois amigos. No retorno ao ponto de encontro, ocorreu a fatalidade que resultou na morte da jovem.

O motorista do caminhão, por provavelmente não ter percebido o acidente, seguiu viagem.

