quinta, 04 de setembro de 2025
Segurança

Jovem morre atropelado por van na Washington Luís

04 Set 2025 - 18h54Por Da redação
Local da ocorrência - Crédito: Maycon Maximino Local da ocorrência - Crédito: Maycon Maximino

Um jovem de 18 anos morreu atropelado no início da noite desta quinta-feira (4), no km 240 Sul da Rodovia Washington Luís (SP-310), em São Carlos.

De acordo com informações iniciais, o rapaz teria se lançado na frente de veículos que trafegavam pela pista, próximo a uma fábrica localizada às margens da rodovia. Uma van com placas de São Carlos, que seguia no sentido Ribeirão Preto – São Carlos, acabou atingindo a vítima.

Equipes da concessionária que administra o trecho foram acionadas e chegaram rapidamente ao local, mas o jovem já havia sido encontrado sem vida. Segundo relatos, motoristas haviam informado previamente sobre a presença do rapaz tentando se jogar diante dos carros.

A Polícia Rodoviária esteve no local para registro da ocorrência e controle do tráfego, que ficou parcialmente interditado até a remoção do corpo.

