segunda, 15 de setembro de 2025
Segurança

Jovem morre após sofrer acidente de moto

15 Set 2025 - 08h56Por Da redação
Santa Casa de São Carlos - Crédito: Arquivo/São Carlos AgoraSanta Casa de São Carlos - Crédito: Arquivo/São Carlos Agora

Lucas Renan de Araújo, de 29 anos, morreu após sofrer um acidente de moto em São Carlos. Segundo o boletim de ocorrência, ele pilotava o veículo em um trecho com solo arenoso quando perdeu o controle, escorregou e caiu, batendo a cabeça.

O acidente ocorreu na madrugada do dia 8 de setembro. Inicialmente, Lucas permaneceu consciente, mas passou mal e precisou ser internado. Desde então, ficou em estado grave na UTI até a última sexta-feira (12), quando não resistiu à forte pancada e teve morte encefálica confirmada. O sepultamento de Lucas aconteceu neste domingo, no Cemitério Municipal de Ibaté. 

