Jovem morre após acidente de moto em São Carlos

João Pedro não resistiu aos ferimentos -

Um jovem de 26 anos morreu na noite desta quinta-feira (27), após passar quatro dias internado na Santa Casa de São Carlos em decorrência de um grave acidente de trânsito. A vítima foi identificada como João Pedro Moreira da Silva.

De acordo com informações do boletim de ocorrência registrado pela Polícia Civil, João Pedro sofreu um mal súbito enquanto pilotava sua motocicleta Yamaha/Factor YBR125, de cor preta, e colidiu contra um veículo estacionado na Rua Victório Bonucci, no Jardim Tangará, próximo a uma quadra de tênis. O acidente ocorreu na madrugada de segunda-feira (23), por volta das 5h da manhã. Populares que presenciaram a cena acionaram uma equipe do SAMU. Um segurança da quadra de esportes também auxiliou no socorro até a chegada dos profissionais de emergência.

O jovem foi levado com vida à Santa Casa, apresentando múltiplas fraturas no rosto e no fêmur, além de hematomas e sangramento visível no joelho. Segundo relato da mãe, João Pedro era hipertenso e diabético. Após o acidente, permaneceu internado em estado grave, mas não resistiu aos ferimentos e faleceu. O óbito foi confirmado pela médica de plantão e será submetido a exame necroscópico no Instituto Médico Legal (IML).

Ainda não há informações sobre o horário e sepultamento do jovem.

Leia Também