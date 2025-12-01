Jovem grávida de 5 meses é agredida e socorrida pelo SAMU

Viatura plantão -

Duas mulheres, de 42 e 16 anos, foram vítimas de violência doméstica na madrugada desta segunda-feira (1º), em uma residência na Vila Boa Vista I, em São Carlos. O caso ocorreu por volta das 3h e terminou com a prisão em flagrante de um homem de 39 anos.

Segundo o boletim de ocorrência, policiais militares foram acionados para atender a denúncia e encontraram as vítimas caídas no chão. A adolescente de 16 anos, que está grávida de cinco meses, relatou ter sido agredida com golpes e apertões no pescoço, além de ter sofrido pressão na barriga, o que lhe causou dores intensas. Ela foi socorrida pelo SAMU e encaminhada à Maternidade da Santa Casa, onde recebeu atendimento e foi liberada.

A mulher de 42 anos também relatou ter sido agredida fisicamente. Ela informou que possui medida protetiva contra o agressor, seu ex-companheiro, mas não apresentou o documento aos policiais no momento da ocorrência.

O suspeito havia fugido do local utilizando o carro de uma das vítimas, mas retornou à residência minutos depois. Neste momento, recebeu voz de prisão em flagrante.

De acordo com a Polícia Civil, o homem já havia sido detido anteriormente por ameaças, injúria e violência doméstica, ocasião em que uma medida protetiva de afastamento foi determinada.

Após ser ouvido pela autoridade policial, ele foi autuado por lesão corporal, violência doméstica e descumprimento de medida protetiva. O agressor foi encaminhado ao Centro de Triagem de São Carlos, onde permanece à disposição da Justiça.

Leia Também