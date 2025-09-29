(16) 99963-6036
segunda, 29 de setembro de 2025
Segurança

Jovem fica ferido após se envolver em acidente na Vila Prado

29 Set 2025 - 12h08Por Da redação
Um motociclista de 22 anos ficou ferido após uma colisão entre carro e moto na manhã desta segunda-feira (29), no bairro Vila Prado, em São Carlos.

O acidente aconteceu na avenida José Pereira Lopes, na esquina com a rua Doutor Duarte Nunes. Segundo informações, o carro realizava uma conversão quando atingiu a motocicleta que seguia pela via.

Com o impacto, o jovem caiu ao solo e sofreu possíveis fraturas nos dedos da mão, escoriações pelo corpo e trauma nos joelhos. Ele foi atendido por uma equipe do SAMU e encaminhado para atendimento médico.

