(16) 99963-6036
sexta, 10 de abril de 2026
Segurança

Jovem fica ferido após queda durante corrida de moto por aplicativo na Washington Luís

10 Abr 2026 - 08h24Por Jessica Carvalho R
SIGA O SCA NO
São Carlos Agora no Google News
Resgate Econoroeste rodovia Washington Luís - Resgate Econoroeste rodovia Washington Luís -

Um jovem de 23 anos ficou levemente ferido após sofrer uma queda enquanto utilizava um serviço de transporte por aplicativo na tarde desta quinta-feira (09).

De acordo com informações registradas pela Polícia Civil, o caso ocorreu por volta das 12h, na Rodovia Washington Luís (SP-310), na altura do bairro Jockey Clube. A vítima, havia solicitado uma corrida de moto por aplicativo para buscar a namorada no trabalho.

Durante o trajeto, por motivos ainda desconhecidos, o condutor da motocicleta perdeu o controle do veículo, fazendo com que ambos caíssem na pista. O jovem sofreu escoriações leves pelo corpo,

 

 

Leia Também

Homem leva facada no peito no Santa Angelina
Segurança11h44 - 10 Abr 2026

Homem leva facada no peito no Santa Angelina

Homem é preso em flagrante por agredir namorada e ameaçar incendiar apartamento no Centro
Segurança08h53 - 10 Abr 2026

Homem é preso em flagrante por agredir namorada e ameaçar incendiar apartamento no Centro

Mulher tem redes sociais hackeadas e perde dinheiro em golpe online na Vila Monteiro
Segurança08h42 - 10 Abr 2026

Mulher tem redes sociais hackeadas e perde dinheiro em golpe online na Vila Monteiro

Criança foge de casa após relatar agressões da mãe no Cidade Aracy
Segurança08h29 - 10 Abr 2026

Criança foge de casa após relatar agressões da mãe no Cidade Aracy

RPM 2ª Cia prende procurado por estupro de vulnerável
Assentamento sem terra 06h02 - 10 Abr 2026

RPM 2ª Cia prende procurado por estupro de vulnerável

Últimas Notícias