Jovem fica ferido após queda durante corrida de moto por aplicativo na Washington Luís

Resgate Econoroeste rodovia Washington Luís -

Um jovem de 23 anos ficou levemente ferido após sofrer uma queda enquanto utilizava um serviço de transporte por aplicativo na tarde desta quinta-feira (09).

De acordo com informações registradas pela Polícia Civil, o caso ocorreu por volta das 12h, na Rodovia Washington Luís (SP-310), na altura do bairro Jockey Clube. A vítima, havia solicitado uma corrida de moto por aplicativo para buscar a namorada no trabalho.

Durante o trajeto, por motivos ainda desconhecidos, o condutor da motocicleta perdeu o controle do veículo, fazendo com que ambos caíssem na pista. O jovem sofreu escoriações leves pelo corpo,

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