Jovem fica ferido apÃ³s colisÃ£o entre patinete elÃ©trico e carro em SÃ£o Carlos

CrÃ©dito: SCA

Um jovem de 23 anos ficou ferido após se envolver em um acidente na manhã deste sábado (28), na região da Avenida Episcopal, próximo ao cruzamento com a Rua Bento Carlos, em São Carlos.

De acordo com informações, o rapaz conduzia um patinete quando colidiu contra a porta de um veículo que estava estacionado. O motorista do carro relatou que, ao abrir a porta, não percebeu a aproximação do patinete, o que acabou provocando a colisão.

Com o impacto, o jovem caiu ao solo e sofreu possíveis fraturas no ombro direito e em um dos dedos da mão direita.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionado e prestou os primeiros socorros no local. Em seguida, a vítima foi encaminhada para atendimento na Santa Casa de São Carlos.

As circunstâncias do acidente deverão ser apuradas.

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