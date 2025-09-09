(16) 99963-6036
terça, 09 de setembro de 2025
Segurança

Jovem fica ferido após batida entre carro e moto na região do Iguatemi

09 Set 2025 - 09h39Por Da redação
SIGA O SCA NO
São Carlos Agora no Google News
Jovem fica ferido após batida entre carro e moto na região do Iguatemi - Crédito: Maycon Maximino Crédito: Maycon Maximino

Na manhã desta terça-feira (9), uma colisão entre um carro e uma motocicleta foi registrada nas proximidades do Shopping Iguatemi, em São Carlos.

Segundo informações, ambos os veículos seguiam pela Avenida Bruno Ruggiero. A motorista do carro, que trafegava pela faixa da direita, tentou acessar a Avenida Parque Faber, mas acabou cruzando a frente do motociclista, de 21 anos, que seguia em direção à Rua Passeio das Palmeiras.

Sem tempo para evitar o impacto, o motociclista colidiu na lateral do veículo e caiu ao solo. Ele sofreu trauma no ombro e escoriações pelo corpo.

A vítima foi socorrida pela equipe do SAMU e encaminhada à UPA da Vila Prado para atendimento médico.

Leia Também

Homem é preso em flagrante após furtar hidrômetros e ameaçar vigia em São Carlos
Segurança09h45 - 09 Set 2025

Homem é preso em flagrante após furtar hidrômetros e ameaçar vigia em São Carlos

Colisão deixa motociclista ferido no Cidade Jardim
Segurança09h34 - 09 Set 2025

Colisão deixa motociclista ferido no Cidade Jardim

Suposta tentativa de assalto mobiliza PM no Jardim Gibertoni em São Carlos
Segurança09h21 - 09 Set 2025

Suposta tentativa de assalto mobiliza PM no Jardim Gibertoni em São Carlos

Jovem registra BO após golpe em compra de eletrônicos pela internet
Segurança09h16 - 09 Set 2025

Jovem registra BO após golpe em compra de eletrônicos pela internet

Pitbull escapa e ataca cachorro no Residencial Américo Alves Margarido
Segurança09h12 - 09 Set 2025

Pitbull escapa e ataca cachorro no Residencial Américo Alves Margarido

Últimas Notícias