Jovem fica ferido após batida entre carro e moto na região do Iguatemi

Crédito: Maycon Maximino

Na manhã desta terça-feira (9), uma colisão entre um carro e uma motocicleta foi registrada nas proximidades do Shopping Iguatemi, em São Carlos.

Segundo informações, ambos os veículos seguiam pela Avenida Bruno Ruggiero. A motorista do carro, que trafegava pela faixa da direita, tentou acessar a Avenida Parque Faber, mas acabou cruzando a frente do motociclista, de 21 anos, que seguia em direção à Rua Passeio das Palmeiras.

Sem tempo para evitar o impacto, o motociclista colidiu na lateral do veículo e caiu ao solo. Ele sofreu trauma no ombro e escoriações pelo corpo.

A vítima foi socorrida pela equipe do SAMU e encaminhada à UPA da Vila Prado para atendimento médico.

Leia Também