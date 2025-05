Jovem é vítima de bala perdida durante festa nas dependências da UFSCar

HU - Crédito: CCS-UFSCar

Na madrugada deste sábado (10), por volta das 3h35, um homem de 29 anos de Ibaté foi baleado durante uma festa realizada nas dependências da Universidade Federal de São Carlos (UFSCar). A vítima foi atingida por um disparo de arma de fogo nas costas.

De acordo com informações apuradas com exclusividade pelo SCA, o jovem relatou que estava na festa no local conhecido como "Palquinho" quando, em um determinado momento, foi surpreendido pelo disparo, sem saber informar a autoria ou o motivo do ataque. Socorrido por amigos, ele foi encaminhado ao Hospital Universitário, onde permanece internado em estado estável, sem risco de morte.

Até o momento, o autor do disparo não foi localizado.

