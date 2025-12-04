Jovem é socorrido pelo Samu após ser encontrado inconsciente na Vila São José

Vítima sendo socorrida - Crédito: Maycon Maximino

No final da tarde desta quinta-feira, 4, equipes do SAMU foram acionadas para atender uma ocorrência no bairro Vila São José, no cruzamento das ruas Francisco Estela e Temístocles Mastro Francisco.

No local, um homem de 27 anos foi encontrado desacordado, inconsciente, caído na calçada em frente a uma igreja, apresentando espuma na boca. Uma viatura básica foi a primeira a chegar, porém o paciente não respondia aos estímulos.

Diante da gravidade, a Unidade de Suporte Avançado (USA) foi acionada. A equipe realizou a intubação ainda no local e iniciou os procedimentos avançados de atendimento. A Motolância e o Corpo de Bombeiros também prestaram apoio à ocorrência.

O jovem, sem sinais aparentes de agressão, foi encaminhado entubado e inconsciente para a Santa Casa de São Carlos.

