quinta, 14 de agosto de 2025
Segurança

Jovem é preso por tráfico de drogas no Presidente Collor

14 Ago 2025 - 09h25Por Jéssica C.R.
Na manhã desta quinta-feira (14), um jovem de 19 anos foi detido por tráfico de drogas na Rua Aparecido Pandolfelli, no bairro Presidente Collor.

De acordo com a Polícia Militar, durante patrulhamento em um ponto já conhecido pelo comércio de entorpecentes, os policiais avistaram o suspeito que, ao notar a aproximação da viatura, colocou algo no bolso da jaqueta. Na abordagem, foram apreendidas duas porções de cocaína, quatro porções de maconha e R$ 80 em dinheiro.

Com o apoio de outras viaturas, foi realizada uma varredura nas proximidades e, na sarjeta, foram localizadas mais drogas e dinheiro escondidos. O jovem confessou que realizava tráfico no local.

Ele foi encaminhado à Central de Polícia Judiciária (CPJ) e permaneceu à disposição da Justiça.

