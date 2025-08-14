Jovem é preso por tráfico de drogas no Presidente Collor

Crédito: Maycon Maximino

Na manhã desta quinta-feira (14), um jovem de 19 anos foi detido por tráfico de drogas na Rua Aparecido Pandolfelli, no bairro Presidente Collor.

De acordo com a Polícia Militar, durante patrulhamento em um ponto já conhecido pelo comércio de entorpecentes, os policiais avistaram o suspeito que, ao notar a aproximação da viatura, colocou algo no bolso da jaqueta. Na abordagem, foram apreendidas duas porções de cocaína, quatro porções de maconha e R$ 80 em dinheiro.

Com o apoio de outras viaturas, foi realizada uma varredura nas proximidades e, na sarjeta, foram localizadas mais drogas e dinheiro escondidos. O jovem confessou que realizava tráfico no local.

Ele foi encaminhado à Central de Polícia Judiciária (CPJ) e permaneceu à disposição da Justiça.

