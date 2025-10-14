Jovem é preso por tráfico de drogas no Jardim Zavaglia

Crédito: Lourival Izaque

Um jovem de 21 anos foi preso em flagrante por tráfico de drogas na manhã desta terça-feira (14), no Jardim Zavaglia.

Durante patrulhamento pela rua José Raimundo, uma equipe da Polícia Militar avistou o indivíduo em atitude suspeita em uma esquina. Ao perceber a aproximação da viatura, o homem correu para dentro de um bar.

Os policiais realizaram a abordagem e, durante revista pessoal, encontraram quatro pinos de cocaína e R$ 35 em dinheiro.

Em buscas próximas ao local onde o suspeito estava, os policiais localizaram uma sacola contendo porções de maconha, cocaína, skank, crack e uma máquina de cartão.

Diante dos fatos, o jovem recebeu voz de prisão por tráfico de drogas e foi conduzido ao Plantão Policial, junto com o material apreendido. Ele permaneceu à disposição da Justiça.

