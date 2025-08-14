Jovem é preso por tráfico de drogas no Jardim Gonzaga

Crédito: Maycon Maximino

Na manhã desta quinta-feira (14) um jovem de 23 anos foi preso por tráfico de drogas na Avenida Maranhão, no bairro Jardim Gonzaga.

Segundo informações da Polícia Militar, a equipe realizava patrulhamento pela região quando avistou o suspeito em atitude suspeita. Ao notar a aproximação da viatura, ele tentou fugir, mas foi abordado poucos metros à frente.

Durante a revista pessoal, os policiais encontraram uma pochete contendo entorpecentes. O material foi apreendido e o rapaz encaminhado à Central de Polícia Judiciária (CPJ) de São Carlos, onde permaneceu à disposição da Justiça.

