quinta, 14 de agosto de 2025
Segurança

Jovem é preso por tráfico de drogas no Jardim Gonzaga

14 Ago 2025 - 09h19Por Jéssica C.R.
Na manhã desta quinta-feira (14) um jovem de 23 anos foi preso por tráfico de drogas na Avenida Maranhão, no bairro Jardim Gonzaga.

Segundo informações da Polícia Militar, a equipe realizava patrulhamento pela região quando avistou o suspeito em atitude suspeita. Ao notar a aproximação da viatura, ele tentou fugir, mas foi abordado poucos metros à frente.

Durante a revista pessoal, os policiais encontraram uma pochete contendo entorpecentes. O material foi apreendido e o rapaz encaminhado à Central de Polícia Judiciária (CPJ) de São Carlos, onde permaneceu à disposição da Justiça.

