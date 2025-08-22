(16) 99963-6036
sexta, 22 de agosto de 2025
Segurança

Jovem é preso por tráfico de drogas no Cidade Aracy

22 Ago 2025 - 18h47Por Da redação
SIGA O SCA NO
São Carlos Agora no Google News
Jovem é preso por tráfico de drogas no Cidade Aracy - Crédito: Maycon Maximino Crédito: Maycon Maximino

 

Um jovem de 18 anos foi preso na tarde desta sexta-feira (22) acusado de tráfico de drogas no bairro Cidade Aracy I, em São Carlos.

A equipe de policiamento recebeu denúncia via Copom de que um ponto já conhecido seria novamente utilizado para o comércio de entorpecentes. No local, os policiais avistaram o suspeito, que ao notar a viatura tentou fugir, mas foi abordado.

Durante a revista pessoal, com ele foi encontrada apenas uma quantia em dinheiro. Já em um tambor, ao lado do qual o rapaz estava sentado, foram localizados porções de maconha, cocaína, uma máquina de cartão e dinheiro.

Na sequência, durante varredura pelo terreno, em uma área próxima à Unidade de Saúde da Família (USF) do bairro, os policiais encontraram ainda uma sacola contendo grande quantidade de drogas.

O jovem acabou confessando que traficava pelo local. Ele foi conduzido ao Plantão Policial, onde permaneceu à disposição da Justiça.

Leia Também

Colisão entre veículos causa danos materiais na região central de São Carlos
Segurança14h06 - 22 Ago 2025

Colisão entre veículos causa danos materiais na região central de São Carlos

Motociclista fica ferido após colisão com carro no Centro
Segurança13h26 - 22 Ago 2025

Motociclista fica ferido após colisão com carro no Centro

Caminhão fica enroscado em pontilhão no Santa Maria II
De novo13h22 - 22 Ago 2025

Caminhão fica enroscado em pontilhão no Santa Maria II

Mãe e filha ficam feridas em queda de moto na Getúlio Vargas
Segurança13h12 - 22 Ago 2025

Mãe e filha ficam feridas em queda de moto na Getúlio Vargas

Homem é preso em flagrante por tráfico no Jardim Gonzaga
Segurança10h09 - 22 Ago 2025

Homem é preso em flagrante por tráfico no Jardim Gonzaga

Últimas Notícias