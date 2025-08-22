Jovem é preso por tráfico de drogas no Cidade Aracy

Crédito: Maycon Maximino

Um jovem de 18 anos foi preso na tarde desta sexta-feira (22) acusado de tráfico de drogas no bairro Cidade Aracy I, em São Carlos.

A equipe de policiamento recebeu denúncia via Copom de que um ponto já conhecido seria novamente utilizado para o comércio de entorpecentes. No local, os policiais avistaram o suspeito, que ao notar a viatura tentou fugir, mas foi abordado.

Durante a revista pessoal, com ele foi encontrada apenas uma quantia em dinheiro. Já em um tambor, ao lado do qual o rapaz estava sentado, foram localizados porções de maconha, cocaína, uma máquina de cartão e dinheiro.

Na sequência, durante varredura pelo terreno, em uma área próxima à Unidade de Saúde da Família (USF) do bairro, os policiais encontraram ainda uma sacola contendo grande quantidade de drogas.

O jovem acabou confessando que traficava pelo local. Ele foi conduzido ao Plantão Policial, onde permaneceu à disposição da Justiça.

Leia Também