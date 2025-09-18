Jovem é preso por tráfico de drogas em São Carlos

Crédito: Maycon Maximino

Um rapaz de 21 anos foi preso em flagrante por tráfico de drogas na noite desta quarta-feira (17), no bairro Cidade Aracy, em São Carlos. A ocorrência foi registrada pela Polícia Militar e apresentada no Plantão Policial.

De acordo com o boletim de ocorrência, os policiais realizavam patrulhamento de rotina quando avistaram o jovem em um ponto já conhecido pelo comércio de entorpecentes. Ao perceber a aproximação da viatura, ele tentou se afastar, mas acabou abordado. Com ele foram encontrados R$ 48,00 em dinheiro.

Durante a abordagem, o suspeito admitiu que guardava entorpecentes em sua residência e autorizou a entrada dos policiais, que gravaram a autorização em vídeo. No imóvel foram localizados um pino de cocaína, 52 pedras de crack, 118 porções de maconha e 17 porções de "ice", além de R$ 335,00 em dinheiro, centenas de saquinhos plásticos para embalar drogas e um celular.

Diante das evidências, o jovem recebeu voz de prisão em flagrante e foi encaminhado ao Plantão Policial, onde a autoridade de plantão confirmou a prisão e determinou seu recolhimento ao Centro de Triagem de São Carlos.

