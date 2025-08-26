(16) 99963-6036
terça, 26 de agosto de 2025
Segurança

Jovem é preso por tráfico de drogas em Ibaté

24 Ago 2025 - 07h57Por Jéssica C.R.
Na manhã deste sábado (23), por volta das 8h50, a Guarda Civil Municipal (GCM) prendeu um jovem de 23 anos acusado de tráfico de drogas no Jardim Icaraí.

A equipe estava em patrulhamento pela Rua Antônio Merola, próximo à Praça Nossa Senhora Aparecida, quando avistou um veículo parar ao lado de um indivíduo. Após uma rápida troca de objetos entre o motorista e o pedestre, o carro deixou o local em alta velocidade. O suspeito, por sua vez, caminhou até dois outros rapazes que estavam do outro lado da via.

Por se tratar de um ponto conhecido pelo comércio de entorpecentes, os agentes decidiram realizar a abordagem. Durante a busca pessoal, foram encontradas três porções de maconha e R$ 67 em dinheiro no bolso do suspeito.

O indivíduo, identificado como L.F.I., de 23 anos, foi encaminhado ao Hospital Municipal para exames de praxe e, em seguida, apresentado ao Plantão Policial. O delegado de plantão ratificou a prisão em flagrante por tráfico de drogas, determinando sua transferência ao Centro de Triagem de São Carlos, onde permanece à disposição da Justiça.

